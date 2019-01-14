В России рынок постаматов в ближайшие пять лет вырастет в три-четыре раза. Об этом в своем исследовании сообщила платежная система QIWI.

На данный момент сетка постаматов QIWI включает в себя 1,8 тыс. точек. Более 500 находятся в супермаркетах с высокой проходимостью. Как рассказал коммерческий директор проекта «Постаматы QIWI Box» Александр Гадияк, в 2018 году трафик вырос на 47%. «В конце зимы ожидается еще больше заказов, так как это традиционно самый «жаркий» сезон для онлайн-торговли», — прокомментировал он.

QIWI планирует активно развивать сеть в 2019 году. Сейчас в работе несколько проектов, включая доставку продуктов из супермаркетов и C2C-сервис.