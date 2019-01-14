В 2018 году количество предложений на сайте объявлений Avito по продаже готового бизнеса выросло на 14% по сравнению с годом ранее, говорится в исследовании Avito.

При этом самым востребованным оказался бизнес в сфере услуг: на него пришлось 30% запросов, сообщает РБК . На втором месте — торговля (25%). Тройку лидеров замыкает бизнес в сфере общепита (17%). Наименьшим спросом в минувшем году, как и в 2017-м, пользовался бизнес, связанный с сельским хозяйством — 2%. В целом спрос на готовый бизнес вырос за год на 2%.

По собственным данным Avito, за 2018 год пользователи продали через сайт 15 тыс. компаний. Количество сделок активнее всего росло в Краснодаре (плюс 36%), Казани (плюс 31%) и Уфе (плюс 30%).

Средняя цена готового бизнеса за год снизилась на 2%. В 2018 году она составила 5,56 млн рублей. Максимальная средняя цена наблюдалась в Москве — 8,16 млн рублей, минимальная была зафиксирована в Омске — 1,85 млн рублей.

Тройку самых дорогих бизнесов возглавили сельскохозяйственные компании: их средняя стоимость составила 21,1 млн рублей. Также туда вошли производственные компании (17,57 млн рублей) и строительный бизнес (9,53 млн рублей).

Самая дорогая сделка по продаже трехзвездочного отеля в Санкт-Петербурге через Avito в 2018 году обошлась в 720 млн рублей. На втором месте продажа комплекса для отдыха в Тюмени за 500 млн рублей, на третьем - сделка по продаже четырехзвездочного отеля международного класса в Тюмени за 250 млн рублей.