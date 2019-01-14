Банки должны превратиться в открытые экосистемы, а тем, кому не хватит ресурсов, поможет регулятор. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Наш крупнейший банк (Сбербанк. — Прим. ред.) является одновременно и передовым игроком на рынке финансовых технологий. Он объявил, что будет трансформироваться в «экосистему». Банк становится частью инфраструктуры финансового рынка, а все остальные игроки и их клиенты могут к нему подключаться. Это принципиально новая модель информационной архитектуры, традиционно IT-системы банков были «закрытыми». Нам принципиально важно, чтобы цифровую трансформацию успешно прошел не один крупнейший банк, а большинство участников рынка», — рассказал Поздышев.



По его словам, для достижения цели регулятор предлагает банкам и финансовым компаниям так называемые платформы общего пользования. Они будут контролироваться консорциумом организаций, кредитных или некредитных, добавил он.

«Платформ будет несколько, с различными функциями. Имеются в виду разные виды стандартных услуг либо реестров, которыми будут пользоваться все, и ни у кого из рыночных игроков не будет ни контроля, ни возможностей «продавать только свое», — уточнил представитель ЦБ.



В качестве примера он привел систему быстрых платежей: с этого года можно будет с минимальной комиссией перевести деньги из одного банка в другой, зная номер телефона клиента.