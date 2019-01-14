Криптовалютная биржа Gate.io сообщила, что предположительный организатор атаки 51% на сеть криптовалюты еthereum сlassic вернул 100 тыс. долларов, которые ее пользователи потеряли ранее. При этом компания отметила, что пыталась связаться с хакером, но пока никакого ответа не получила.

«Если организатор атаки не стремился к получению выгоды, то это может быть белый хакер, который хотел напомнить людям о рисках, которые присущи консенсусам блокчейнов, и о безопасности, которую обеспечивает вычислительная мощность», — цитирует ForkLog сообщение биржи.

Текущий хешрейт сети ETC по-прежнему недостаточно высокий, что оставляет возможность еще одной атаки 51% посредством аренды вычислительных мощностей.

В настоящий момент для успешного осуществления трансакций в ETC на Gate.io необходимо 4000 подтверждений. Биржа считает, это повысит уровень безопасности, и призывает другие платформы принять аналогичные меры по защите трейдеров.