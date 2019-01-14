Почта Банк приступил к открытию отделений в магазинах «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) — три первых офиса уже заработали в начале 2019 года в Санкт-Петербурге и Калуге.

В рамках совместного с «Пятерочкой» пилотного проекта Почта Банк планирует открыть мини-отделения более чем в 50 магазинах торговой сети по всей стране, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Кроме Петербурга и Калуги проект охватит Оренбург, Пензу, Самару и Челябинск.

В X5 Retail Group РБК подтвердили запуск совместного с Почта Банком проекта. По состоянию на середину октября торговая сеть насчитывала около 13 тыс. магазинов.

Тестирование нового формата отделений продлится около полугода, после этого будет принято решение о масштабировании проекта и на другие магазины «Пятерочка», пояснили в Почта Банке.

