С 15 января любому гражданину Малайзии, который будет уличен в проведении незарегистрированного начального размещения монет (ICO) или организации платформы для обмена цифровых валют без авторизации, может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 245 тыс. долларов.

Как сообщает Ttrcoin , министр финансов Малайзии Лим Гуан Энг в подтвердил информацию о вступлении в силу закона о цифровых валютах и цифровых токенах. Ожидается, что соответствующая правовая основа будет полностью определена до конца первого квартала.

В соответствии с новым законом цифровые валюты и токены считаются ценными бумагами и регулируются Комиссией по ценным бумагам (SC).

По словам Лима, теперь SC займется разработкой регуляторных требований для организаторов ICO и операторов торговых платформ.