Российский оператор системы tax free — компания «Скай Финсервис», работающая под брендом Hi.Sky, — повысил возвращаемую часть НДС с 11% до 12% от суммы покупки, сообщил RNS гендиректор компании ООО «Скай Финсервис» Роман Голивкин.

«При ставке 18% НДС мы возвращали иностранным туристам 11%. При ставке текущего года в 20% иностранные туристы будут получать 12%», — сказал он.

В пресс-службе Минпромторга RNS пояснили, что «размер суммы возврата определяет самостоятельно оператор системы или продавец». В пресс-службе ФНС также отметили, что «вопрос размера комиссии оператора — это вопрос коммерческих договоренностей магазина и оператора».

В апреле на территории России стартовал пилотный проект tax free. Предполагалось, что он будет действовать до конца 2018 года, но в конце декабря правительство продлило его на 2019 год.

Система tax free предполагает компенсацию НДС физическим лицам — гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, — при вывозе приобретенных в России товаров. Они могут вернуть часть налога на добавленную стоимость, если приобретают товары на сумму не менее 10 тысяч рублей в течение суток.

В сентябре прошлого года замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов говорил, что сейчас по системе tax free возвращаются не 18%, а только часть НДС — порядка 11–12%, так как оператор системы взимает процент в качестве комиссии за предоставленную услугу. Евтухов допускал, что объем возвращаемой части НДС может быть пересмотрен в связи с ростом налога.

С 1 января 2019 года НДС в России вырос с 18% до 20%.