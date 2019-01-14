Национальная криптовалюта Маршалловых островов Sovereign (SOV) может появиться в 2019 году, уверена команда, работающая над ее созданием. Техническая документация криптовалюты уже разработана и будет опубликована в ближайшее время.

Как сообщает Anycoin, для обеспечения выпуска криптовалюты в наличном виде, чтобы SOV была доступна на островах с ограниченной инфраструктурой, проект сотрудничает с Tangem. Проблемы с регулированием команде SOV помогают решать фирмы Tusk Ventures и Вехе Solutions. Реализацию решений по идентификации и выпуск предоплаченных карт для более чем 1000 островов архипелага обеспечивает компания ID PASS.

Кроме того планируется запустить инвестиционный фонд Aijar Jenlik для финансирования блокчейн-проектов и поддержки экосистемы SOV.