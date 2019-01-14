Бизнес Совкомбанка в случае продолжения активной стратегии на рынке слияний и поглощений может столкнуться с потенциальными рисками, следует из отчета международного рейтингового агентства Moody's, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

«Негативная корректировка к оценке устойчивого в целом финансового положения Совкомбанка призвана отразить его возросшие аппетиты к сделкам слияния и поглощения. Несмотря на то, что у банка имеется положительная история заключения таких сделок в предыдущие годы, что привело к улучшению диверсификации бизнеса и усилению позиции банка на рынке, мы считаем, что подобная стратегия ускоренного роста (в случае ее продолжения) несет в себе возможные риски, особенно в потенциально нестабильной макроэкономической среде», — говорится в отчете.

В марте прошлого года было объявлено о договоренности акционеров о слиянии РосЕвроБанка и Совкомбанка, благодаря чему Совкомбанк получил несколько новых бизнес-направлений, каждое из которых может расти на 20—30% в год.

Кроме РосЕвроБанка к Совкомбанку был ранее присоединены банк «СКИБ», череповецкий Меткомбанк, «Гаранти Банк — Москва» и банк «Пойдем!» из группы «Лайф» рухнувшего Пробизнесбанка.