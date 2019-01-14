Растущее количество хакерских атак против клиентов банков, в том числе путем направления жертве поддельного счета на оплату со взломанной почты партнера, привело к налоговым послаблениям. Минфин выпустил письмо о возможности учитывать убытки от таких атак в расходах для целей расчета налога на прибыль, пишет «Коммерсант».

На сайте garant.ru опубликовано письмо Минфина о том, что при хищении средств со счета в банке компании могут учесть полученный убыток в составе расходов, снизив базу для расчета налога на прибыль. Условием для включения убытков в расходы будет наличие документа органа государственной власти об отсутствии виновных лиц. Письмо стало ответом на запрос компании, у которой обманным путем выманили деньги. Хакеры взломали почту контрагента, от его имени выслали счет на оплату. По факту деньги компании ушли на счет фирмы-однодневки.

В Минфине подчеркнули, что в данном письме распространили на хищения с расчетного счета в банке позицию, уже неоднократно высказывавшуюся в отношении хищений товарно-материальных ценностей. Там уточнили, что основанием для признания убытка может служить лишь возбуждение уголовного дела, а затем вынесение постановления о невозможности установить виновных: «Документ об отказе в возбуждении уголовного дела говорит о том, что хищения не было, следовательно, это не распространяется на цитируемую норму».



Разъяснения Минфина помогут добросовестным налогоплательщикам, но оставляют и лазейку для манипуляций. По словам партнера Taxology Алексея Артюха, жертва и ее контрагент могут сымитировать взлом почты, обналичив деньги и снизив налог. Хотя, признает Артюх, для избежания подобных ситуаций налоговики наверняка будут устанавливать связи всех трех сторон атаки, «истории вряд ли окажутся массовыми».



Остается и другая сложность: специалисты по информбезопасности крупнейших банков утверждают, что правоохранительные органы в случае подобных хищений часто под разными предлогами избегают возбуждения уголовного дела или же «отфутболивают его материалы от одной инстанции к другой, ожидая, что клиент сам заберет заявление». В результате, отмечает Артюх, сейчас, оценивая возможность учесть убытки от хищения тех же товарно-материальных ценностей, налоговики часто допускают возможность уменьшения налога на прибыль и в случае, когда был отказ от возбуждения уголовного дела.