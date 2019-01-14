Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает вредными чрезмерно продолжительные длинные новогодние каникулы. Такое мнение он высказал на церемонии вручения правительственных премий в области СМИ.

«Вообще у нас праздники очень длинные», — отметил он, говоря о недавно завершившихся новогодних каникулах, которые в этот раз начались 30 декабря и продолжались до 9 января. «Для экономики это плохо, я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — сказал премьер.

Вместе с тем, по мнению Медведева, сегодняшняя церемония дает новым лауреатам еще одну возможность отметить успех в дополнение к таким праздничным поводам как наступление Нового года по старому стилю и День российской печати 13 января.