Ethereum-разработчик из блокчейн-стартапа Decenter утверждает, что Google запрещает размещать на своей платформе объявления, связанные с еthereum.

«Те наши объявления, которые содержат ключевое слово «ethereum», перестали отображаться 9 января, – пишет он. – Что любопытно, запрет не распространяется на такие ключевые слова, как «ico», «bitcoin», «eos» и т.д. Мы попытались зайти с IP нескольких разных стран при помощи VPN и обнаружили, что объявления с упоминанием «еthereum» не показываются нигде».

Как напоминает Ttrcoin , запрет на продвижение криптовалютных проектов Google наложил в марте 2018 года, но со временем он был частично снят. Согласно правилам Google Ads, «разрешается продвижение криптовалютных бирж, ориентированных на пользователей из США и Японии. Таким образом, размещение объявлений, ориентированных на пользователей из других стран, может быть запрещено».