Huobi Global объявила о запуске в тестовом режиме криптобиржи Huobi EOS, на которой представлены три торговые пары — EOS/BTC, EOS/ETH и EOS/USDT. При этом о расширении числа поддерживаемых криптовалют будет объявлено в ближайшее время.

Как сообщает Anycoin , для упомянутых криптоактивов доступен обмен через услугу «Внутренний вывод» без платы за обслуживание.

Площадка «предназначена для предоставления удобных услуг торговли цифровыми активами, связанными с EOS», с акцентом на развитие экосистемы сети EOS.