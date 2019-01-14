Китайская майнинговая компания Bitmain сообщила, что закроет еще одно свое подразделение – на этот раз в Амстердаме.

«Мы ориентируемся на создание долгосрочного, жизнеспособного и масштабируемого бизнеса, в связи с чем вносим изменения в штат и деятельность. К таким изменениям относятся закрытие офисов в Амстердаме и Израиле», - сообщил представитель пресс-службы компании.

Как пясняет Ttrcoin , согласно информации на LinkedIn, по крайней мере девять человек являются сотрудниками Bitmain в столице Нидерландов и работают над ее флагманским майнинг-пулом BTC.com, в то время как сама компания не стала обрисовывать масштабы процесса.

Ранее Банкир.Ру сообщал, что Bitmain сворачивает планы по запуску крупного майнингового предприятия в США.