Ведущий производитель оборудования для майнинга биткоина и оператор нескольких крупных пулов компания Bitmain приостановила деятельность по добыче криптовалют на принадлежащей ей ферме в Рокдейле, Техас.

По словам судьи округа Милэм Стива Янга, вместе с приостановкой операций были уволены все сотрудники предприятия, кроме двух инженеров и директора по кадровой политике. Он отметил, что представители Bitmain заверили его, что в будущем операции будут возобновлены, только в меньших масштабах, сообщает ForkLog .

Также по словам Янга, одной из причин, вынудившей Bitmain принять такое решение, стало существенное снижение цены биткоина за последний год.