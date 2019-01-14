Электронная регистрация сделок с недвижимостью – современный сервис, позволяющий оперативно, без посещения МФЦ и Росреестра, зарегистрировать право требования по договору участия в долевом строительстве и залог в пользу Альфа-Банка. Все документы подаются сторонами сделки через личный кабинет, тем самым устраняется «территориальное препятствие» при приобретении недвижимости.

«Внедрение нового сервиса – это продолжение реализации нашей стратегии по цифровизации ипотечного бизнеса. Сервис позволяет сократить фактическое время госрегистрации с 10-12 дней до 2-3 дней, то есть продавец будет получать денежные средства в три раза быстрее», - прокомментировал директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.