В России более 9 млн одиноких пенсионеров. И если физически они способны обустроить свой быт, то обеспечить себя финансово может только половина из них. 22% пожилых людей, которые проживают отдельно от родственников, продолжают работать. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра НАФИ и Российского геронтологического научно-клинического центра, пишут «Известия» .

Согласно данным исследования, у 68% россиян есть родственники старше 60 лет. В 43% случаях они живут в семье, а в 25% — отдельно. Те из них, которые живут одни, самостоятельно занимаются домашним хозяйством (70%), следят за своим здоровьем (59%), работают на даче (42%), помогают ухаживать за детьми (33%), имеют хобби (24%) и путешествуют (17%). Некоторые, несмотря на свой возраст, продолжают работать (22%). Однако финансовую независимость от родственников имеет только половина одиноких пенсионеров.

В ходе ноябрьского опроса НАФИ 77% участников заявили, что если одиноким пенсионерам потребуется какая-либо помощь, то оказать ее в первую очередь должны их родственники. А также им могут помочь специализированные государственные службы — соцзащита, патронаж.



Возможность существенно увеличить размер пенсий была одним из аргументов власти в пользу повышения пенсионного возраста, которое так остро было воспринято обществом, напоминает директор фонда по исследованиям ИСЭПИ Александр Пожалов.



«Если последующие исследования покажут, что усредненная «тысяча в месяц» прибавки приведет к ослаблению финансовой зависимости отдельно проживающих пенсионеров от их родственников, то можно будет говорить о том, что одна из заявленных государством целей реформы достигается», — отметил политолог.

