Внешнеторговый оборот РФ за 11 месяцев 2018 года составил 629 млрд долларов, увеличившись на 19,3% в годовом выражении. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы России.

Положительное сальдо торгового баланса составило 191,4 млрд долларов, что на 75,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт России в январе — ноябре 2018 года составил 410,2 млрд долларов, по сравнению с январем — ноябрем 2017-го увеличился на 27,5%. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 87,8% общего объема экспорта, на страны СНГ — 12,2%. Основой российского экспорта являются топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 64,3% против 60,3% в январе — ноябре 2017 года.

Импорт России за 11 месяцев 2018 года составил 218,8 млрд долларов и по сравнению с январем — ноябрем 2017-го увеличился на 6,4%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89% общего объема импорта, на страны СНГ — 11%. В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование, который за январь — ноябрь 2018 года составил 47,3% против 48,3% в январе — ноябре 2017-го.