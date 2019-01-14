Следственное управление ФСБ оценило ущерб по уголовному делу бывшего вице-президента «Росгосстраха» (РГС) Сергея Хачатурова в 6,1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

Об установлении размера ущерба по уголовному делу в отношении Сергея Хачатурова и экс-акционера РГС Банка Надежды Клепальской стало известно на заседании апелляционной инстанции Мосгорсуда, недавно в очередной раз рассмотревшей и оставившей без удовлетворения жалобу адвокатов бизнесмена на его арест.

Напомним, уголовное дело в отношении Хачатурова и Клепальской (она находится под домашним арестом) было возбуждено в апреле прошлого года. Сначала следствие инкриминировало им хищение путем присвоения (ч. 4 ст. 160 УК РФ), позже обвинение было переквалифицировано на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемые при передаче активов РГС банку «Открытие» внесли ранее принадлежавшие компании Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Затем акции были проданы через биржу банку «Траст» (находится в санации «Открытием»), а полученные средства компания вкладывала в векселя Альфа-Банка, а затем и в иностранную валюту. Как отмечает издание, само внесение акций произошло в мае 2017 года, а передача активов РГС проходила в августе 2017 года, причем, как указывает защита, совершенно открыто, что свидетельствует о несостоятельности обвинений в хищении.



Точный ущерб по делу следствие долгое время не называло, с самого начала расследования оперируя формулировкой «не менее 1 млрд рублей». Однако, как следует из материалов апелляционной инстанции Мосгорсуда, теперь в уголовном деле говорится, что обвиняемые причинили «Открытию» имущественный ущерб на сумму чуть более 6,1 млрд рублей.

По данным издания, основанием для этого вывода стали результаты проведенной по поручению следствия финансовой экспертизы. Название организации и имена специалистов, которые в ней участвовали, не раскрываются, известно лишь, что речь идет об учебном заведении.

Защита Хачатурова назвала проведенную следствием экспертизу, на основании которой был сделан такой вывод, некомпетентной, отметив при этом, что в сумму ущерба было включено и более 1 млрд рублей, которые были уплачены государству после продажи ценных бумаг в качестве налога.