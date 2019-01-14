Первый самозанятый скачал приложение и зарегистрировался прямо в новогоднюю ночь, в 00:07 1 января, заявил официальный представитель ФНС России Борис Беляков.

По его словам, с момента старта эксперимента по введению налога на профессиональный доход в качестве самозанятых зарегистрировались «тысячи налогоплательщиков», сообщает RNS .

Также по словам главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, «в первый рабочий день нового года зарегистрировалось людей больше почти в два раза, чем в предыдущие два года действия предыдущего закона».

Эксперимент действует с 1 января 2019 года в четырех регионах России — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане. Он предусматривает налоговую ставку 4% для самозанятых, которые оказывают услуги физлицам, и 6% — для оказывающих услуги юрлицам.