Несколько тысяч самозанятых присоединились к эксперименту по введению налога на профессиональный доход, который стартовал с 1 января, сообщил журналистам официальный представитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Борис Беляков. ФНС оценивает эксперимент с самозанятыми как успешный, отметил он.

Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых «Налог на профессиональный доход» стартовал с 1 января 2019 года в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан. Он запланирован на десять лет, в течение которых не будут меняться его условия. При оказании услуг физическому лицу самозанятые должны будут уплатить налог в 4%, а при сотрудничестве с юридическим лицом — 6% от суммы дохода. В эту ставку входят и отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования.



«С 1 января к эксперименту присоединились тысячи налогоплательщиков. Первый самозанятый скачал приложение («Мой налог») и зарегистрировался прямо в новогоднюю ночь — в 00:07 1 января. Хочется отметить, что эксперимент начался хорошо, вы видим высокую активность среди пользователей, а значит, этот налоговый режим востребован», — сказал Беляков.

Самозанятые могут использовать новый спецрежим, если у них нет работодателя и наемных работников, они производят товары или оказывают услуги самостоятельно и зарабатывают не более 2,4 млн рублей в год.

«Мы анализируем обращения и комментарии от налогоплательщиков. Чтобы постоянно держать руку на пульсе и сделать приложение еще удобнее, планируем ежемесячно его обновлять на основе запросов пользователей. Техническая поддержка проекта работала круглосуточно в течение всех новогодних праздников», — подчеркнул Беляков.