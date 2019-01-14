Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.

«Рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемой диверсификацией бизнеса, адекватной позицией по капиталу при невысокой эффективности деятельности, удовлетворительным качеством активов и адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — поясняется в релизе агентства.

Слабая оценка рыночных позиций отражает невысокую долю банка на рынке в сочетании с ограниченной географией деятельности (головной офис расположен в Краснодаре, также банк располагает двумя дополнительными офисами и кредитно-кассовым офисом в Москве и ККО в Вологде) и узкой клиентской базой в части кредитования (менее 40 юрлиц на 1 октября 2018 года). Концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах рассматривается как низкая.

Диверсификация бизнеса по направлениям кредитного риска оценивается как приемлемая, но одним из ключевых направлений деятельности банка являются конверсионные операции, а обмен валюты сопряжен с интенсивным наличным денежным оборотом и поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах, что, по мнению «Эксперт РА», повышает операционные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций. Кроме того, данный вид операций подвержен ужесточению надзора со стороны ЦБ, что может привести к росту регулятивных рисков банка.

Адекватная позиция по капиталу обусловлена приемлемыми показателями достаточности собственных средств банка, при этом агентство отмечает невысокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Аналитики отмечают существенное снижение показателей рентабельности банка, что во многом обусловлено доформированием значительных резервов по проблемным ссудам и внебалансовым обязательствам.

Агентство отмечает ухудшение качества ссудной задолженности банка, при этом, несмотря на существенное досоздание резервов, политика резервирования по ссудам рассматривается как недостаточно консервативная.



В числе прочего в релизе говорится, что заложенные в банковской стратегии развития на 2018—2020 годы KPI, по мнению агентства, не являются достаточными для повышения конкурентоспособности банка в перспективе нескольких лет.