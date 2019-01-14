Бывший председатель совета директоров Центрально-Европейского Банка подал жалобу на решение о банкротстве организации, говорится в материалах Арбитражного суда Забайкальского края.



Андрей Жевнеров обжаловал в Четвертом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 6 декабря 2018 года. Тогда суд удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом этой кредитной организации.

Однако Жевнеров выразил несогласие с решением суда, указав, что на дату отзыва лицензии (24 августа 2018 года) у банка отсутствовали признаки несостоятельности (банкротства).

Регулятор 24 августа 2018 года отозвал у кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Приоритетным направлением бизнес-модели банка, как отмечал ЦБ, являлось предоставление банковских гарантий. Портфель выданных кредитной организацией гарантий по состоянию на 1 августа прошлого года составил более 6,5 млрд рублей и превысил размер ее собственных средств в девять раз. При этом использовавшийся банком формальный подход к оценке деятельности принципалов в итоге привел к существенному росту убытков текущего года, связанных с исполнением обязательств по предоставленным гарантиям, в том числе в судебном порядке.