Глава аналитического департамента компании «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов обнаружил ошибку в расчете «индекса Биг Мака». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сравнивая цены на абсолютно одинаковый товар (Биг Мак) в разных странах, эксперты The Economist делают вывод о переоцененности или недооцененности национальных валют относительно доллара в тех или иных странах. Последнее исследование дало неожиданный результат — The Economist заявил, что рубль — самая дешевая валюта в мире (исследованием охвачены 56 стран)! Отклонение расчетного курса доллара (19,7 рубля за доллар по «индексу Биг Мака») к фактическому составило 70,4%. Иными словами, доллар в РФ стоит в 3,38 раза дороже своей «справедливой» стоимости», — пишет Тремасов.

Он отмечает, что в своем исследовании The Economist утверждает, что стоимость Биг Мака упала со 130 рублей в первом полугодии 2018 года до 110,17 рубля в январе 2019-го. Однако обратившись к сайту компании «Макдоналдс», Тремасов выяснил, что Биг Мак стоит от 137 до 156 рублей в разных регионах России и нет «ни одного города в РФ, где цена Биг Мака была бы ниже 130 рублей».

«Если в расчеты заложить 130 рублей, то получится, что расчетный курс доллара отклонен от «справедливого» на 65,1% (т. е. доллар дороже в 2,86 раза, чем «должен» быть). Так как средняя цена Биг Мака по стране все-таки чуть-чуть повыше, то итоговое отклонение будет еще чуть меньше. «Справедливая» стоимость доллара в этом случае составит примерно 24 рубля, а не 19,7, как утверждает The Economist. Исходя из этих расчетов, можно утверждать, что самая дешевая валюта в мире (среди 56 стран, охваченных исследованием) — это все-таки украинская гривна. А рубль находится в одной группе с аргентинским песо и турецкой лирой — три следующих по слабости валюты», — подытожил он.



11 января журнал The Economist опубликовал расчет «индексу Биг Мака», согласно которому почти все мировые валюты остаются недооцененными по сравнению с долларом. Российский рубль остается на последнем месте по этому показателю: по оценке издания, рубль недооценен на 70% по сравнению с долларом. В России Биг Мак стоит 1,65 доллара (110 рублей), в то время как в США — 5,58 доллара (373 рубля). Год назад, в январе 2018 года, рубль был недооценен на 57%.

На предпоследнем месте в рейтинге The Economist находится украинская гривна: она недооценена на 65%. Всего три валюты в мире переоценены по сравнению с долларом — швейцарский франк, норвежская крона и шведская крона.