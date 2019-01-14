М2М Прайвет Банк (находится под управлением Агентства по страхованию вкладов) взыскал 4,4 млрд рублей с его бывших акционеров, которые контролирует Андрей Вдовин, совладелец «Азбуки вкуса» и бывший владелец Азиатско-Тихоокеанского Банка, находящийся сейчас в розыске. Ранее компания уже взыскивала 3,5 млрд рублей, сообщило «Право.ру».

Суд решил взыскать 4,4 млрд рублей в пользу М2М Прайвет Банка, дочки Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ), из них обеспечены залогом 1,6 млрд рублей (дело № А40-75033/2017). Ответчиками стали V.M.H.Y. Holdings limited и «ППФИН регион» (59,17% принадлежат Вдовину).

Обеспечением, как и в прошлом деле, стали акции АТБ. Серия исков от дочернего банка стала инициативой АСВ — агентство возвращает активы в конкурсную массу банка. Предыдущий иск к акционерам компания выиграла, сумма составила 3,5 млрд рублей.

М2М Прайвет Банк потерял лицензию в конце 2016 года, а АТБ санировали. На момент отзыва лицензии «дыра» в капитале банка составляла 8,096 млрд рублей. Сейчас в отношении руководства обоих банков расследуются уголовные дела, а Вдовин, не проживающий в России, заочно арестован. Сам АТБ перешел в государственную собственность, а в марте этого года его планируют продать.