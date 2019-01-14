Центробанк открыл прием заявок от студентов российских вузов, желающих пройти стажировку в различных структурных подразделениях регулятора, сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Молодые люди будут иметь возможность получить практический опыт в центральном аппарате Банка России в Москве и главном управлении регулятора в Санкт-Петербурге. Стажеров будут набирать более 20 структурных подразделений Банка России, в том числе департаменты банковского регулирования, денежно-кредитной политики, страхового рынка, рынка ценных бумаг и товарного рынка», — отмечается в сообщении.



Стажировка рассчитана на студентов последнего курса бакалавриата, специалитета или магистратуры очной формы обучения. Этапы отбора: заполнение заявки (до 29 марта), онлайн-тестирование на анализ числовой и вербальной информации, собеседование с участием представителей профильных подразделений Центробанка.

Студенты, успешно прошедшие все этапы, приступят к стажировке в июне. Она продлится шесть месяцев. Стажировка предполагает решение конкретных задач и предусматривает гибкий график работы от 20 часов в неделю. При успешном прохождении стажировки возможно трудоустройство в ЦБ, заключил регулятор.

Практика привлечения студентов на стажировку была впервые опробована ЦБ в прошлом году.

