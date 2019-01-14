Банк России создаст реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

«Мы создаем реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях. Работу над ним планируется начать в 2019 году, а в конце года или в начале 2020-го реестром можно будет пользоваться», — сообщил Поздышев.

Кроме того, он напомнил о создании реестра залогов, с помощью которого банки смогут быстро проверить, заложены ли активы клиента в другой организации и какова их реальная стоимость.

«Если регулятор сам проводил оценку, в реестре появятся и эти данные. Проект начнет работу в 2019 году, но пока только в надзорных целях, позднее планируем открыть его для использования коммерческими банками», — уточнил представитель ЦБ.

На этих же принципах, добавил он, будут работать реестры электронных гарантий, аккредитивов и векселей. «Это нужно, чтобы исключить дублирование либо появление не зарегистрированных в банковском учете финансовых обязательств», — пояснил Поздышев.