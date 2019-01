Британский государственный реестр юридических лиц предупредил, что компания Telegram Messenger LLP, о ликвидации которой принял решение Павел Дуров, будет вычеркнута из реестра в течение двух месяцев.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте реестра, после того как компания будет ликвидирована, ее имущество и все права станут собственностью британской короны.

О том, что Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, стало известно 10 января. Документ был подписан им 19 декабря 2018 года. Ранее Дуров указывал это юрлицо как основное для своего мессенджера.

Компанию учредили Dogged Labs Ltd. (Британские Виргинские острова) и Telegraph Inc. (Белиз) 21 февраля 2014 года. Как сообщили РБК собеседники, близкие к основателю мессенджера, обе структуры были связаны с Дуровым. В мае 2018 года вместо Dogged Labs совладельцем компании стала Telegram Messenger Inc., также зарегистрированная на Британских Виргинских островах.

С июля 2017 года Telegram Messenger LLP включена в российский реестр организаторов распространения информации в Интернете, которые должны предоставлять ФСБ данные для дешифровки переписки пользователей.