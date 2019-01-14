Вступает в силу новое положение Банка России об общих собраниях акционеров. Нормативный акт «учитывает изменения законодательства, развитие IT-технологий и правоприменительную практику» и заменит аналогичный документ ФСФР России, утвержденный в 2012 году, поясняется в сообщении пресс-службы регулятора.

Документ, в частности, определяет особенности подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров с учетом появления у них возможности участвовать в голосовании путем заполнения электронного бюллетеня в Интернете. В документе также урегулированы вопросы, связанные с участием в общем собрании акционеров, права которых на акции учитываются номинальным держателем. Кроме того, нормативный акт регулирует порядок совместной реализации акционерами своих прав.

Новое положение разработано с учетом анализа практики проведения общих собраний акционеров за последние пять лет, а также наиболее часто задаваемых вопросов и самых распространенных ошибок и нарушений, имевших место в процессе подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.



«Издание положения является важным шагом в совершенствовании регулирования корпоративных процедур, связанных с подготовкой, созывом и проведением общих собраний акционеров, — отметила директор департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. — Обновленные правила предоставляют эмитентам широкий спектр возможностей по организации собрания, что позволит обеспечить комфортную реализацию акционерами своих прав».

Документ вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.