Банк «Открытие» присоединился к биометрическому проекту ЦБ РФ и начал в промышленном масштабе предоставлять услугу по сбору биометрических данных для Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщили в кредитной организации, уточнив, что ранее она предоставляла эту услугу в пилотном режиме.

Сдав биометрические данные, граждане смогут пользоваться услугами банков и государственных учреждений без личного присутствия.

На первом этапе реализации проекта в офисах «Открытия» частным клиентам стала доступна услуга сдачи биометрических данных и регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Банк установил оборудование в московских офисах, обеспечил интеграцию с Единой биометрической системой для передачи данных и провел обучение сотрудников. На втором этапе проекта в 2019 году планируется тиражировать данное решение в региональной сети отделений банка, а также внедрить дистанционные услуги для зарегистрированных в ЕСИА.

Для реализации проекта банк «Открытие» использовал коробочное решение группы компаний «ЦРТ».



Отделения банка «Открытие», оказывающие услугу сбора биометрических данных, можно найти на сайте ЕБС («Ключ Ростелеком») .

