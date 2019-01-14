Вкладчикам Донхлеббанка (Ростов-на-Дону), у которого 21 декабря 2018 года была отозвана лицензия, выплачено уже более 64% общей суммы причитающегося страхового возмещения. Об этом в понедельник, 14 января, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Страховка клиентам Донхлеббанка выплачивается с 27 декабря через отделения Сбербанка . «По состоянию на 14 января 2019 года выплачено 1,6 млрд рублей, или 64,2% от общей страховой ответственности агентства по данному банку. Страховое возмещение получили 2,9 тыс. вкладчиков банка», — указано в релизе АСВ.

Ранее агентство сообщило , что, согласно реестру обязательств Донхлеббанка, за выплатой страховки на сумму около 2,4 млрд рублей могут обратиться порядка 5,2 тыс. вкладчиков, включая около 1 тыс. человек со счетами ( вкладами ) для предпринимательской деятельности. Страховое возмещение выплачивается в четырех субъектах РФ, в том числе в Ростовской области ожидаемая общая сумма выплат составляет 1,6 млрд рублей (за компенсациями могут обратиться 4 тыс. вкладчиков), в Санкт-Петербурге — 0,7 млрд (1 тыс. вкладчиков).



Отзывая лицензию, ЦБ пояснял , что ключевым направлением деятельности Донхлеббанка было финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику, и в связи с возникшими трудностями в реализации ряда проектов у кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов. При этом Донхлеббанк недооценивал кредитный риск и завышал стоимость имущества. Кроме того, на протяжении 2018 года банк допускал нарушения «антиотмывочных» требований в части своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления сведений в уполномоченный орган. К тому же в деятельности Донхлеббанка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, отмечали в Центробанке.