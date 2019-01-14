Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производствав Тагилбанке, в ходе инвентаризации его имущества выявило недостачу на сумму 10,536 млн рублей. Итоги инвентаризации опубликованы на сайте АСВ.



«В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на общую сумму 10 536 тысяч рублей, наибольшая часть которой на сумму 6 353 тысячи рублей связана с отсутствием документов, подтверждающих право собственности на нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Нижний Тагил, Октябрьский пр-т, д. 28. Недостача по основным средствам и хозяйственным затратам в размере 2 065 тысяч рублей включает в себя неотделимые улучшения в арендованных банком помещениях на сумму 983 тысяч рублей, а также связана с фактическим отсутствием имущества. Недостача в размере 1 032 тысячи рублей приходится на кредиты, предоставленные физическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров», — отмечается в сообщении.



Оставшаяся часть недостачи в размере 1,086 млн рублей приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов.

Инвентаризация имущества банка, проведенная по состоянию на дату открытия конкурсного производства (3 октября 2018-го), полностью завершена 9 января 2019-го.

Напомним, лицензия у Тагилбанка была отозвана 20 июля 2018 года. ЦБ указывал на неисполнение кредитной организацией его нормативных актов, а также федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, четырехкратное в течение одного года применение к банку мер надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения, наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

В октябре 2018-го Тагилбанк признали несостоятельным (банкротом).