На часовом периоде в паре доллар/рубль формируется треугольная формация, сообщает аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов. Треугольник является фигурой продолжения тренда. А поскольку на обозначенном периоде локальный тренд «медвежий», то цена должна выйти вниз к 66,50 рубля за доллар США.

«Если сегодня мы не увидим прорыва к 66,50 рубля за гринбек со стороны продавцов и торги закроются выше 66,80 рубля, то во вторник стоит ожидать укрепление доллара до 67,70 рубля. Пара евро/рубль, скорее всего, в понедельник сохранит боковое движение около 77 рубля. Снижение опасений по торговой войне между США и Китаем продолжит оказывать положительное влияние на рубль», - прогнозирует Антонов.

По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, ожидаемый дневной диапазон торгов для доллара США составляет 66,2-67,5 рубля, для европейской валюты — 75,9-77,5 рубля.

«Мы по-прежнему ждем, что рубль будет оставаться под давлением до 15 января, когда, как предполагается, Минфин начнет покупки иностранной валюты», - поясняет руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский.

«Каких-либо больших рисков для рубля от возобновления реализации бюджетного правила мы на данный момент не наблюдаем – учитывая заметное снижение нефтяных котировок по сравнению с летними уровнями (когда операции на открытом рынке были прекращены), объемы покупок валюты уменьшились, и на горизонте всего первого квартала объем операций ЦБ будет с запасом компенсирован положительным сальдо текущего счета», - комментирует главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа управления аналитики и стратегического маркетинга департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Михаил Поддубский.