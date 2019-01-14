Рыночная стоимость одной обыкновенной акции Альфа-Банка на 13 декабря составляла 5,8 тыс. рубля следует из сообщения банка на Федресурсе.

Уставный капитал Альфа-Банка состоит из 59,6 млн акций. Таким образом, капитал банка оценивается в 343,5 млрд рублей.

«Оценка АО «Альфа-Банк» производилась в рамках упрощения структуры группы. 1 октября 2018 года Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd. продал принадлежащую ему долю 0,1136% Альфа-Банка внутри группы в пользу холдинговой компании ABH Financial Limited. Оценка проводилась для целей определения рыночной стоимости продаваемого пакета», — пояснили RNS в пресс-службе банка.

Отмечается, что конечным бенефициаром банка остался ABH Financial Limited.

В декабре пресс-служба банка сообщила, что информация о переговорах «Альфы Групп» о продаже Альфа-Банка не соответствует действительности и может являться попыткой компрометации акционеров и руководства банка.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на семь источников сообщала, что владельцы Альфа-Банка обсуждали с банками ВТБ и UniCredit возможную продажу кредитной организации. В материале FT отмечалось, что переговоры не продвинулись. В то же время представитель владельцев банка также опроверг FT информацию о переговорах.