Законопроект о признании юридической значимости электронных документов готов и находится на внутреннем согласовании ведомства. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в ТАСС.

«Законопроект готов и сейчас находится на внутреннем согласовании. Депутаты готовы сами внести его на рассмотрение в Госдуму для ускорения рассмотрения этого вопроса, поскольку признание юридически значимыми электронных документов в значительной степени снизит бумажный документооборот и позволит резко дать толчок цифровой экономике в нашей стране», — рассказал он.

По словам Аксакова, вопрос будет согласован в течение января, в феврале вполне возможно внесение этого законопроекта в Госдуму.

«Мы рассчитываем, что если не в январе, то в феврале он будет внесен на рассмотрение в Госдуму, ну и в весеннюю сессию его рассмотреть», — подытожил он.