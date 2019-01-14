АКРА понизило кредитный рейтинг «Банка ДОМ.РФ» до «ВВВ(RU)» и изменило прогноз на «стабильный», следует из релиза агентства.

«Понижение кредитного рейтинга АО «Банк ДОМ.РФ» c «BBB+(RU)» до «BBB(RU)» отражает негативное изменение оценки АКРА в отношении объема и показателей достаточности основного капитала банка, учитывающее характер источников проведенной в 2018 году докапитализации, и снижение оценки его риск-профиля в результате роста доли проблемной задолженности в портфеле ссудных требований. Данные изменения произошли после предыдущего рейтингового действия, состоявшегося до публикации пересмотренной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности банка за 2017 год, подтвержденной аудиторским заключением ООО «Эрнст энд Янг». При этом АКРА отмечает, что банк находится в процессе операционной трансформации, результаты которой, по мнению Агентства, в перспективе положительно отразятся на оценке собственной кредитоспособности (ОСК)», — отмечается в сообщении.

АКРА отмечает высокую вероятность поддержки банка со стороны его единственного акционера — «ДОМ.РФ» — в форме капитала или ликвидности.