В США в возрасте 83 лет умер один из самых известных банкиров, создатель одного из крупнейших американских банков Chase Manhattan Уолтер Шипли. Как сообщает Bloomberg, он скончался во Флориде, Шипли болел онкологическим заболеванием.

Под руководством Шипли сначала в 1991 году произошло слияние Chemical Bank, которым он руководил, и Manufacturers Hanover. После чего в 1995 году Chemical Bank поглотил Chase Manhattan Bank. При этом Шипли не стал сохранять в названии структуры слово Chemical.

Уже после отставки Шипли в 1999 году Chase Manhattan Bank объединился с банком JP Morgan & Co., в результате слияния родился один из самых крупных банков в мире JPMorgan Chase & Co.

«Уолтер способствовал открытой, предпринимательской меритократии — той, которая продолжается по сей день в JPMorgan Chase», — сказал глава банка Джеймс Даймон. «Уолтера уважали за честность, он считал, ничто не может заменить талант, вдохновение и тяжелый труд», — добавил Даймон.

