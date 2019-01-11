Лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чак Шумер намерен вынести на голосование верхней палаты резолюцию об отмене решения о снятии санкций с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Законодатель распространил соответствующее заявление в воскресенье.

Резолюция, о которой идет речь, может быть принята в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно его положениям, чтобы воспрепятствовать снятию нынешним правительством санкций с того или иного зарубежного лица или организации, резолюции нужно набрать простое большинство голосов законодателей. Хотя в верхней палате конгресса большинство мест удерживают республиканцы (53 из 100), среди последних есть сенаторы, настроенные резко против России, поэтому в случае утверждения самой процедуры голосования лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, документ в теории может быть принят.

«После проведения консультаций со старшими членами соответствующих комитетов и моими коллегами я принял решение, что предложение министерства финансов [о снятии санкций с российских компаний] является ошибочным и не может в должной мере ограничить контроль и влияние Олега Дерипаски в этих компаниях. Сенату следует заблокировать этот неверный шаг администрации [президента США Дональда] Трампа и сохранить санкции», — отметил Шумер в заявлении.

В четверг министр финансов США Стивен Мнучин заявил после проведения брифинга для членов палаты представителей конгресса, что американская администрация по-прежнему настроена вывести из-под санкций российские компании «Русал», En+ и «Евросибэнерго», так как они выполнили требования минфина США и теперь не находятся под контролем предпринимателя Олега Дерипаски. По его словам, En+, «Русал» и «Евросибэнерго» попали под санкции исключительно потому, что большая их доля контролировалась и принадлежала Дерипаске, а теперь эти структуры проходят значительную процедуру реструктуризации и осуществляют изменения в руководстве, которые ограничивают контроль Дерипаски и существенно сокращают права его собственности.