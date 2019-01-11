Джекпот популярной национальной лотереи Lotto Max в размере 18,2 млн канадских долларов (14 млн долларов США) разыгран в Канаде. Об этом в субботу сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

«Выпавшие номера — 8, 15, 21, 28, 29, 30 и 39. Бонус-число — 23», — уточнили организаторы. На данный момент известно, что выигрышный квиток был продан в провинции Онтарио, но более точной информации пока не поступало. Согласно правилам канадских национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент 49,5 млн долларов США) был разыгран в лотерею «6 из 49» в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015—2018 годах в cтране были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн долларов в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила 46 млн долларов США.