Ряд немецких политиков раскритиковали посла США в Германии Ричарда Гренелла за его угрозы в адрес немецких компаний, участвующих в проекте «Северный поток-2», сообщает журнал Spiegel.

Как сообщалось, посол США в Германии Ричард Гренелл разослал письма ряду немецких компаний и намекнул на возможность введения санкций со стороны США из-за поддержки «Северного потока-2». Представитель посла заявил, что письма Гренелла следует воспринимать не как «угрозу», а как «ясное выражение политики США».

«Очевидно, у посла США сложилось впечатление, что он является наместником императора из Вашингтона в Германии», — заявил замглавы фракции партии «Левые» в бундестаге Фабио Де Мази, отметив, что экстерриториальные санкции США в отношении немецких компаний противоречат международному праву.



«Знает ли Гренелл, что времена верховных комиссаров в Германии уже прошли?», — написал в Twitter замглавы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер, сделав отсылку к периоду существования Германии по окончании Второй мировой войны, когда страна находилась под управлением военных администраций стран-победительниц.

Спикер по вопросам внешней политики фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт также раскритиковал посла США в ФРГ, отметив, что угрозы немецким компаниям, участвующим в проекте «Северный поток-2», являются «новым и неприемлемым односторонним повышением тона в трансатлантических отношениях». Хардт призвал федеральное правительство Германии выразить протест.

По информации журнала, в понедельник ведомство федерального канцлера и МИД Германии намерены обсудить, следует ли реагировать «на Гренелла и его все новые провокации» и какой именно должна быть реакция.