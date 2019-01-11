Состояние американской экономики превосходит все другие страны, тогда как темпы роста экономики Китая сокращаются, а российская экономика находится не в лучшем состоянии. Такую точку зрения озвучил в субботу президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .

«Посмотрите: мы всех обходим. Наша экономика — самая мощная в мире, никто даже рядом не стоял. Китайская [экономика] сократилась на 38%, российская экономика не в лучшем состоянии, да и у других стран тоже», — сказал он.

Отвечая на вопрос о бюджетном кризисе в США, Трамп заявил, что не имеет ни малейшего понятия, удастся ли ему и республиканцам договориться с представителями Демократической партии об урегулировании бюджетного кризиса.

С 22 декабря прошлого года в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в конгрессе не удалось согласовать параметры бюджета, в который Трамп и его однопартийцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из федеральной казны. Администрация республиканца Трампа требует ассигновать из бюджета на эти цели 5,7 млрд долларов.



Трамп сообщил, что уже месяц не покидал Белый дом, напомнив о том, что провел в своей официальной резиденции в том числе и все праздники — католическое Рождество и Новый год. «На самом деле я уже месяц не покидал Белый дом. И я делаю массу работы, помимо [обсуждения вопроса строительства] стены», — подчеркнул он.

