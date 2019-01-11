Число живущих за границей немецких пенсионеров продолжает увеличиваться. Так, в 2017 году за пределами ФРГ проживали почти 237 тыс. пенсионеров, что на 7,5% больше, чем годом ранее. Об этом немецкое издание Welt am Sonntag пишет в воскресенье, 13 января, со ссылкой на данные Немецкого фонда пенсионного страхования (DRV).



Большинство немецких пенсионеров выбирают для жизни соседние с Германией страны или Северную Америку, следует из данных DRV. В частности, в Швейцарии проживают на пенсии 26,197 тыс. граждан ФРГ, а в Австрии и Соединенных Штатах — примерно по 24,3 тыс. немцев.

При этом наиболее заметно растет число пожилых немцев в государствах Восточной Европы, отмечает издание. В Венгрии их число увеличилось на 7,5% (до 4 803 человек), в Чехии — на 5,3% (до 2 783 человек), а в Польше — на 5,1% (до 6 567 человек). Кроме того, на 6% выросло число немцев-пенсионеров, живущих в Таиланде — до 5 415 человек.

Стоимость проживания в этих странах существенно ниже, чем в самой Германии, подчеркивает издание. При этом в Австралии, Великобритании, Канаде и США — жить в которых значительно дороже — наблюдается снижение числа пожилых немцев.