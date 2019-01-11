Совокупность факторов, влияющих на себестоимость продукции, среди которых — повышение НДС, может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале. Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%. По словам Вострикова, повышение ставки НДС отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования, упаковки. Эксперт отметил, что рост ставки налога на 2 процентных пункта может привести к повышению себестоимости продукции на 4-12%.

При этом он отметил, что НДС — не единственный фактор, который влияет на себестоимость товаров. «В конце года ЦБ повысил ключевую ставку, это тоже ведет к увеличению стоимости денег по коммерческим кредитам. Кроме того, пересматриваются тарифы, и неясен период договоренностей между правительством и нефтяными компаниями о сдерживании цен на ГСМ, а это уже логистические затраты. В таких изделиях, как, например, хлеб, расходы на логистику с себестоимости больше чем на другие более дорогие продукты», — пояснил эксперт.



Максимальные изменения цен на прилавке ассоциация ожидает в I квартале. «Переговоры по изменению цен занимают довольно продолжительное время (минимум 30 дней), а перед новым годом у многих ретейлеров мораторий на прием новых прейскурантов от поставщиков. Поэтому многие только начинают процесс согласования. В результате потребители увидят изменение цен на полках в феврале-марте», — указал Востриков.

«Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», — заключил эксперт.