Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждает агрессивную PR-кампанию по воздействию на общественное мнение в Соединенных Штатах, которая будет включать работу с американскими законодателями, представителями администрации и крупнейшими мозговыми центрами США для создания позитивного имиджа этой организации, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК.

Сигнал, который ОПЕК хочет отправить американской общественности, состоит в том, что деятельность организации соответствует интересам США, так как поддерживает американскую экономику. Стоимость PR-проекта оценивается в порядка 0,5 млрд долларов, ссылается издание на собеседников в ОПЕК. И добавляет, что против этой идеи открыто выступили делегаты от Ирана. Были среди участников организации и те, кто опасался, что эти траты помешают защищать ОПЕК в американских судах в случае, если такая необходимость появится.

Издание добавляет, что причиной для беспокойства ОПЕК стали непрекращающиеся попытки конгресса США изменить антитрастовое законодательство, которое призвано ограничить деятельность организации. Опасения усилились, когда президент США Дональд Трамп как с высоких трибун, так и в своем Twitter не раз обвинял ОПЕК в манипулировании рынком.