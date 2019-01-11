Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи ожидает восстановления цен на нефть после выхода данных по запасам в январе благодаря соглашению ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки. Об этом он заявил на конференции в Абу-Даби, сообщает в воскресенье эмиратское новостное агентство WAM.

Министр энергетики ОАЭ отметил, что положительная коррекция цен усилится после появления данных о запасах нефти в январе.

Также Сухейль аль-Мазруи выразил оптимизм по поводу того, что в I квартале текущего года на рынке нефти установится «требуемое равновесие», поскольку уровень запасов достигнет своего среднего значения за пять лет.

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 года в течение полугода. Из них 800 тыс. баррелей нефти придется на страны ОПЕК и 400 тыс. — на страны, не входящие в ОПЕК. В том числе Россия согласилась сократить добычу на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.