Генпрокуратура России за последние годы арестовала и заблокировала счета преступников за рубежом на сумму около 250 млн евро и недвижимость на сумму около 300 млн евро. Об этом в воскресенье на первом заседании Международного полицейского клуба сообщил заместитель начальника главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры России Петр Городов.



«За последние несколько лет российским компаниям было возвращено из Швейцарии 110 миллионов долларов США, арестованных по поручению Генпрокуратуры РФ. По запросам Генпрокуратуры арестованы и заблокированы счета преступников на сумму около 250 миллионов евро и недвижимости на сумму около 30 миллионов», — сказал Городов.

Первое заседание Международного полицейского клуба, созданного по инициативе российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА), проходит в Москве. Эта ассоциация объединяет в своих рядах 69 стран и более полумиллиона членов. В рамках клуба планируется обмен информацией членов Международной полицейской ассоциации разных стран о новых достижениях полиции по внедрению и использованию технологий новой промышленной революции в борьбе с преступностью, терроризмом, коррупцией и отмыванием денег.

