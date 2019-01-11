Brexit без принятого соглашения приведет к нехватке 16,5 млрд евро в бюджете ЕС.

Выход Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения с Брюсселем грозит нехваткой 16,5 млрд евро в бюджете Европейского союза, подсчитал брюссельский аналитический центр Bruegel.

В подобном случае одной лишь Германии предстоит до конца 2020 года дополнительно внести в бюджет ЕС до 4,2 млрд евро, говорится в письме Bruegel в бундестаг. При этом дополнительные доходы ФРГ от таможенных поступлений составят около 200 млн евро, отмечают эксперты Bruegel. Великобритания является вторым после Германии плательщиком в бюджет Евросоюза.



Ранее о возможном дополнительном финансовом бремени для ФРГ в подобной ситуации предупредил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер. В то же время он не исключил, что парламент Великобритании одобрит соглашение о выходе страны из ЕС.

25 ноября главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе поддержали 585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза, который был согласован 13 ноября. Кроме того, на встрече была подписана политическая декларация, регулирующая отношения между ЕС и Лондоном после Brexit. Голосование в британской палате общин о соглашении по Brexit, первоначально запланированное на 11 декабря, состоится 15 января. Выход Великобритания из ЕС намечен на 29 марта 2019 года.