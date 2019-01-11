Компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», могут столкнуться с санкционными рисками. Об этом говорится в письме американского посла в Германии Ричарда Гренелла представителям ряда немецких компаний, пишет Bild со ссылкой на письма.

Как указывает газета, с помощью писем глава американской дипмиссии пытается «оказать давление» на эти организации для «усиления [в ФРГ] политики США».

Послания, согласно материалам Bild, предположительно, были направлены компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2». Их Гренелл, как указывает издание, в письме предупредил: если они продолжат участвовать в проекте, они могут столкнуться с санкциями США. Впредь этим организациям дипломат посоветовал не связываться со строительством трубопровода.

Подобную позицию, по информации немецкого таблоида, он объяснил тем, что, «если «Северный поток-2» и трубопровод «Турецкий поток» сделают существующий европейский импорт газа через Украину излишним, <...> это может повлечь дальнейшее увеличение опасности российского вмешательства».

«Компании, работающие в российском энергетическом экспортном секторе, участвуют в чем-то, что может повлечь за собой значительные санкционные риски», — подчеркнул в письме Гренелл.



Организации, которые получили соответствующее послание, как указывает Bild, расценили его как шантаж. Названий компаний издание не раскрывает, подчеркивая однако, что, по его данным, это письмо было согласовано с различными американскими ведомствами в Вашингтоне. Представитель Гренелла в беседе с изданием подтвердил, что направленное дипломатом письмо является «четким выражением политики США» по этому вопросу.