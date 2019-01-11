Московский Кредитный Банк (МКБ) сообщил о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом ООО «Торговая сеть «Бегемот», которое управляет одноименной сетью детских товаров. Сообщение опубликовано 26 декабря 2018 года, заявление о банкротстве может быть подано в арбитражный суд через 15 дней после публикации намерения.

В пресс-службе МКБ отказались от комментариев относительно ситуации с торговой сетью. В торговой сети на момент публикации не ответили на запрос РБК .

Структура МКБ вошла в капитал компании в 2012 году — владельцем 8-процентной доли в компании стал созданный банком инвестфонд Hi Capital.

По словам источника РБК, близкого к компании, проблемы у сети начались после прихода в МКБ нового антикризисного менеджмента из «Роснефти» осенью 2017 года. Новые руководители банка не захотели заниматься развитием непрофильных активов, говорит собеседник РБК.

Согласно данным СПАРК, суммарная стоимость активов юрлица «Торговая сеть «Бегемот» — 1,19 млрд рублей. Его кредиторская задолженность составляет 1,18 млрд рублей.