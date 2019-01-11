Минстрой России готов поддерживать покупательский спрос на жилье в случае негативного влияния на рынок роста ипотечных ставок. Об этом ТАСС заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

«В случае, если рост ипотечных ставок начнет негативно влиять на рынок жилья, у Минстроя России готовы предложения по поддержке покупательского спроса», — сказал глава Минстроя.

Ранее ряд российских банков заявили о пересмотре ставок по ипотечным программам. В частности, Сбербанк поднимает ставки на 1—1,2 процентных пункта с 15 января, ВТБ с 1 января повысил ставки по ипотеке на 0,6 процентных пункта, теперь в рамках стандартных ипотечных программ ставка составляет от 10,1%. Банк «Открытие» заявил об увеличении ставок на 0,25 процентных пункта, о предстоящем увеличении заявили в Газпромбанке, отметив, что конкретное решение еще не принято.

В декабре 2018 года ЦБ во второй раз за год принял решение об увеличении ключевой ставки на 0,25 базисных пункта, до 7,75%. После этого банки заявили о намерении пересмотреть ставки по ипотеке.

По предварительному прогнозу «ДОМ.РФ», по итогам 2018 года объем выданной ипотеки составит 3 трлн рублей (+50% к 2017 году). Средняя ставка выдачи составит 9,5—9,7%, впервые за всю историю опустившись ниже 10%.